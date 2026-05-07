Investimentos com FGTS na área habitacional crescem 14% na cidade

A construção civil de Catanduva segue em ritmo de crescimento em 2026, impulsionada pelo aumento na aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no setor habitacional.

No primeiro trimestre deste ano, o volume de investimentos no município com recursos do FGTS chegou a R$ 24.433.960,48, superando o mesmo período de 2025, quando foram aplicados R$ 21.425.716,63. O resultado representa um crescimento de aproximadamente 14%, refletindo o avanço das políticas públicas voltadas à habitação e o fortalecimento do setor.

Outro destaque é o volume de unidades habitacionais viabilizadas. Em 2026, foram 117 unidades no período, enquanto em 2025 o número foi de 145.

Em análise feita pela Prefeitura de Catanduva, a redução na quantidade, associada ao aumento no valor investido, “indica projetos com maior valor agregado, ampliando o impacto econômico e a qualidade dos empreendimentos”.