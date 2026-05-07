Plínio Oliveira volta a Catanduva para apresentação nesta quinta

O Semeador, com o apoio da USE Intermunicipal de Catanduva, recebe o músico e compositor Plínio Oliveira, com sua nova turnê “30 Anos de Paz”, nesta quinta-feira, 7 de maio, às 20h. Será um espetáculo emocionante, delicado e inteiramente voltado ao coração.

Plínio é conhecido por transformar sentimentos em canções, por tocar a alma com simplicidade e profundidade, e por criar ambientes onde a música se torna um verdadeiro encontro espiritual.

O músico construiu trajetória marcada por canções que dialogam com espiritualidade, afeto e propósito de vida. Suas composições, presentes em shows, palestras e trilhas que circulam nas casas espíritas, são conhecidas por tocar o público, unindo música, poesia e reflexão.

Ele tem mais de três décadas de carreira e segue como uma das vozes mais presentes no cenário espiritualista. Suas apresentações combinam interpretação marcante, melodias acolhedoras e mensagens que convidam ao autoconhecimento, à gratidão e à paz interior.

A turnê “30 Anos de Paz” marca um momento especial na trajetória do artista, celebrando três décadas de dedicação à música e à mensagem de paz que acompanha sua obra. O nome da turnê simboliza esse percurso e reúne o público em torno de uma proposta musical inspiradora.

RELEMBRE

Plínio Oliveira esteve em dezembro na A. E. Amor e Caridade e, antes disso, encabeçou o projeto do Grupo Vocal Sou da Paz, que se apresentou vários anos seguidos na cidade, a partir de 2007, nas janelas do prédio histórico da Fatec. O trabalho envolvia alunos de escolas públicas que ensaiavam ao longo do ano para se preparar para a exibição final, no período natalino.