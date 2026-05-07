Defesa Civil alerta para aumento do risco de incêndios em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para um cenário de atenção nos próximos meses, com aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação em todo o território paulista. A análise meteorológica indica período mais crítico entre junho e outubro, com tendência de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e chuvas irregulares.

A possível atuação do fenômeno El Niño pode intensificar essas condições, favorecendo o ressecamento da vegetação e aumentando o potencial de propagação do fogo.

Apesar do cenário climático, a maioria dos incêndios tem origem em ações humanas, como queimadas irregulares, descarte inadequado de materiais inflamáveis e outras práticas evitáveis. Durante a estiagem, qualquer foco pode se alastrar rapidamente e atingir grandes proporções.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça que a prevenção deve ser antecipada. A atuação antes do período mais crítico é essencial para reduzir riscos e minimizar impactos à população, ao meio ambiente e à infraestrutura.

Por isso as ações da Operação SP Sem Fogo já começaram. Entre abril e maio, estão sendo realizados 16 treinamentos presenciais em todas as regiões do estado, capacitando agentes municipais para atuação na prevenção e no combate a incêndios.

Durante as capacitações, todos os municípios paulistas recebem equipamentos de proteção individual e materiais para o combate manual ao fogo, fortalecendo a resposta local.

Neste ano, de forma inédita, produtores rurais de assentamentos também passaram a integrar os treinamentos e estão sendo equipados com kits estiagem, ampliando a atuação preventiva diretamente no campo, onde muitos incêndios têm início.