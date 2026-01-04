Região
Profissionais de Santa Adélia traçam estratégias de combate à dengue
Foto: Reprodução/Redes Sociais - Profissionais avaliaram dados epidemiológicos da dengue no município
Sala de Situação também abordou casos de chikungunya e planejamento de ações para 2026
Por Da Reportagem Local | 04 de janeiro, 2026

Na Sala da Vigilância Epidemiológica de Santa Adélia, foi realizada a Reunião da Sala de Situação de Dengue com profissionais de saúde do município. Participaram do encontro enfermeiros, Vigilância Sanitária, Sercesa, além de representantes da Santa Casa e dos convênios de saúde.

Foram discutidos temas como a atualização dos dados epidemiológicos da dengue, a situação atual dos casos de chikungunya, o planejamento de ações para 2026, bem como registros e manejo de casos envolvendo escorpiões, entre outros assuntos da saúde pública.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Michelle Zanatta Crepaldi, os casos de dengue apresentam redução no momento, porém a atenção deve ser mantida️. “Mesmo com os números em baixa, é fundamental continuar vigilantes. Já estamos programando ações para o início do próximo ano, além da rotina de visitas domiciliares, orientações à população e trabalhos de limpeza”, destacou.

As reuniões da Sala de Situação são consideradas essenciais para alinhar estratégias, fortalecer o trabalho integrado entre os setores e garantir a eficácia das ações de controle e prevenção das arboviroses no município, protegendo a saúde da população.

