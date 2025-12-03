Profissionais da FPA participam de evento nacional sobre gestão em emergência

A equipe de gestores do Hospital Padre Albino, mantido pela Fundação Padre Albino, participou do Gape – Gestão de Alta Performance em Emergência, evento realizado em Brasília/DF no dia 26 de novembro. O encontro, voltado aos hospitais integrantes do Projeto Lean nas Emergências – atualmente em seu Ciclo 10 – reuniu gestores de centenas de instituições filantrópicas de referência de todo o país para troca de experiências e aprofundamento de práticas que aprimoram a gestão e o funcionamento dos serviços de urgência e emergência.

O Projeto Lean nas Emergências é iniciativa do Ministério da Saúde via Proadi-SUS, em parceria com os hospitais de excelência que compõem o G6. Entre eles está o hospital Beneficiência Portuguesa (SP), responsável pela consultoria técnica para implantação da metodologia no HPA. A proposta busca otimizar fluxos, reduzir superlotação, qualificar processos e melhorar de forma contínua a experiência e a segurança dos pacientes atendidos.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a debates, análises do cenário atual das emergências brasileiras e apresentação de ferramentas Lean aplicáveis ao cotidiano hospitalar. “O objetivo foi fortalecer o papel do gestor como agente de resultados, reconhecer desafios de fluxo e gestão desse setor primordial que é a urgência e emergência, e assim promover equipes mais autônomas, orientadas por dados, propósito e aprendizado contínuo”, afirmou a gerente da Qualidade dos hospitais da FPA, Adriani Moraes, que esteve no evento.

Também representaram o hospital no encontro Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social, e Luis Fernando Colla da Silva, diretor médico da Fundação.

Para Renata, a participação no Gape “mostra o compromisso dos hospitais da Fundação com a qualidade assistencial, inovação em gestão e a melhoria dos processos que impactam diretamente nos serviços oferecidos aos pacientes”.

O HPA segue avançando na implementação do Projeto Lean nas Emergências. No mês passado, o hospital recebeu consultoras do Beneficência Portuguesa para acompanhamento das ações, e nesta semana, entre os dias 4 e 5, receberá novos consultores que darão continuidade ao processo de aprimoramento dos fluxos e resultados.