Interdição de viaduto marca nova fase de obras na Washington Luís

A Ecovias Noroeste Paulista interditará, entre 2 e 16 de março, o viaduto do quilômetro 449+200m, na rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol. A concessionária realizará o içamento e a instalação de um passeio metálico para travessia de pedestres. O fechamento total do tráfego sob o viaduto ocorrerá, diariamente, das 8 às 16 horas, ao longo de todo o período.

O cronograma prevê uma semana de trabalho em cada sentido da rodovia, conforme a evolução das atividades. Esta é a última etapa de interdições no dispositivo, que se liga às avenidas José Ricci e Dr. Antônio Cândido Moreira e integra as obras de implantação das terceiras faixas nas pistas norte (capital–interior) e sul (interior–capital) da SP-310.

Como alternativas, a concessionária orienta que os condutores que trafegam pela pista norte, de Rio Preto a Mirassol, acessem a av. Modesto José Moreira Júnior, no km 452. Já na pista sul, o acesso é no dispositivo de retorno no km 446, próximo ao Clube Monte Líbano.

As obras de implantação das terceiras faixas entrarão em nova fase também no dia 2 de março e chegarão a Rio Preto. As intervenções começarão com a implantação de barreiras de concreto no canteiro central, entre os quilômetros 444+750m e 442, em ambos os sentidos da via.

Nesta primeira semana, as equipes atuarão na pista sul (sentido interior-capital), garantindo a organização do tráfego e a segurança operacional durante a execução dos serviços. Após a instalação das barreiras, terão início os trabalhos de drenagem e terraplenagem, etapa essencial para reforçar a estrutura do pavimento e preparar a rodovia para as próximas fases.

As principais orientações da concessionária são para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização, utilizem rotas alternativas e programem seus deslocamentos com antecedência. As operações contarão com o apoio das equipes da concessionária e serão acompanhadas pelo Centro de Controle de Operações (CCO) da empresa.

As obras fazem parte do conjunto de melhorias da SP-310, com previsão de conclusão em 2027. Estão inclusos no projeto a implantação de 26,3 quilômetros de terceiras faixas, 15,8 de vias marginais, alargamento e adequação de seis viadutos, implantação ou melhoria de dois dispositivos, readequação de quatro passarelas e construção de 11 novos viadutos.