Oliveira Barreto celebra os 95 anos de Ruth Rocha com projeto literário

A escola municipal Prof. José D’Oliveira Barreto está vivenciando um momento especial de aprendizagem e celebração. Por meio das oficinas pedagógicas, a unidade desenvolve um projeto literário dedicado às obras da consagrada escritora brasileira Ruth Rocha, envolvendo todos os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Cada turma está explorando uma obra da autora, respeitando sua faixa etária e ampliando as possibilidades de aprendizagem. O 1º ano, por exemplo, trabalha o livro “A primavera da Lagarta”, desenvolvendo valores como amizade, respeito e convivência.

O 2º ano mergulha em “A Escolinha do Fundo do Mar”, realizando atividades de interpretação, produção textual e expressões artísticas inspiradas no universo marinho. Enquanto isso, o 3º ano estuda “A Rua de Marcelo”, refletindo sobre organização social, cidadania e o papel de cada indivíduo na comunidade.

Já os 4º e 5º anos estão produzindo uma revista literária, que contará com a biografia da autora, curiosidades sobre sua trajetória, análise das obras e textos produzidos pelos alunos.

O projeto vai além da leitura. As obras estão sendo trabalhadas de forma interdisciplinar, integrando as áreas de Matemática, Sustentabilidade e Artes. A partir das histórias, os alunos desenvolvem atividades com resolução de problemas, gráficos, medidas e quantidades; refletem sobre preservação ambiental e cuidado com a natureza; e exploram diferentes técnicas artísticas, ampliando sua criatividade e expressão.

Para esta segunda-feira, 2 de março, data em que a autora completa 95 anos, a escola prepara homenagem envolvendo professores, alunos e toda a comunidade escolar, celebrando a trajetória de uma escritora que marcou gerações e contribuiu significativamente para a formação de leitores no Brasil. O momento festivo terá bolo e salgado para todos os alunos.

“Mais do que um projeto de leitura, a iniciativa reafirma o compromisso da escola Oliveira Barreto com uma educação significativa, criativa e transformadora, fortalecendo o vínculo dos estudantes com a literatura e promovendo aprendizagens que ultrapassam as páginas dos livros”, enaltece a diretora Daniele Butarelo Catelan.