Furtos caem 26% em janeiro e chegam ao menor patamar neste século

O número de furtos caiu de forma vertiginosa em janeiro de 2026, na cidade de Catanduva, chegando ao menor patamar deste século para o mês. Os números são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e foram atualizados na sexta-feira, 27.

De acordo com levantamento feito pelo jornal O Regional, o indicador caiu de 81, em janeiro de 2025, para 60 ocorrências, no mês passado, redução de 25,9%. O resultado é o mais baixo da série histórica da SSP, iniciada em 2001, quando a taxa se aproximava de 200 furtos ao ano.

Quando considerado o ano de 2025 completo, Catanduva somou 902 furtos, com queda de 4,1% com relação a 2024, que totalizou 941 crimes do tipo.

Já a quantidade de roubos ficou estável na cidade, no comparativo de janeiro de 2025 com 2026, com 3 registros em cada ano. Na totalização do ano, foram 45 ocorrências em 2025, acima das 37 registradas um ano antes, em 2024. O aumento foi de 21,6% de um ano para o outro.

TENDÊNCIA

O interior de São Paulo fechou janeiro com o menor número de roubos da série histórica. Os furtos em geral também caíram e tiveram o menor resultado para o mês desde 2021.

Os roubos passaram de 2.882 casos em janeiro do ano passado para 2.035 em 2026, queda de 29,3%. É o menor número da série histórica. Em 2014, as cidades do interior atingiram o pico de casos de roubos, com mais de 8 mil ocorrências. Em janeiro de 2023, foram 4.097 crimes.

Já os furtos em geral caíram de 20.799 para 17.901 registros, queda de 13,9%. O resultado é o menor desde 2021, quando janeiro terminou com 16.755 ocorrências.