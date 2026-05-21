Professora de Catanduva realiza oficina em Congresso Internacional

A professora Nathalia Bezerra, especialista em Alfabetização e Letramento, Psicopedagogia Institucional e Clínica, docente das redes municipais de Catanduva e Pindorama, será a única representante dos municípios entre os especialistas do 11º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp). O evento será nos dias 22 e 23 de julho, em Votuporanga.

A educadora conduzirá o minicurso “Consciência fonológica na prática: o que todo professor precisa garantir para a alfabetização acontecer”, abordando o desenvolvimento da consciência fonológica como habilidade essencial para a alfabetização, com foco em práticas pedagógicas intencionais no ciclo de alfabetização. As inscrições para a atividade ainda não estão abertas.

O público-alvo da oficina serão professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, coordenadores pedagógicos e demais profissionais interessados no processo de alfabetização. Segundo Nathalia, a promessa é de abordagem prática, com participação ativa dos professores e demonstração de atividades e estratégias simples e aplicáveis na rotina escolar.

“Participar novamente deste congresso representa muito para mim enquanto professora alfabetizadora da rede pública de Catanduva e Pindorama, e fico muito feliz em poder representar nosso trabalho e compartilhar experiências com educadores de diferentes lugares. Agradeço o carinho, o apoio e a parceria de todos que acompanham meu trabalho”, ressalta.

Com 18 anos de atuação em salas de alfabetização e formatura de professores desde 2022, Nathalia Bezerra participará pela segunda vez do Cienp. Ela é multiplicadora do método de instrução fônica das Onomatopeias, articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Renalfa) e formadora do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil.

Nas redes sociais, a educadora catanduvense mantém o Instagram @na_alfabetizacao, em que aborda a Alfabetização Fônica, dialogando justamente com docentes alfabetizadores. “Através das minhas práticas, professores de todo Brasil chegam até mim diariamente”, indica. Multitarefa, a professora – e escritora – também assinou o livro infantil “A Bailarina Catarina.