Professor lança livro sobre gestão de carreira na área biomédica

O biomédico Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves, coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Padre Albino - Unifipa, lançou seu livro “Biomédico de Elite – Um manual para ascender na profissão”. A obra aborda estratégias de desenvolvimento profissional voltadas à atuação na biomedicina, com foco em carreira, posicionamento no mercado e gestão.

Segundo o autor, o livro foi concebido como um guia prático que complementa a formação técnica tradicional. "A proposta é oferecer orientações relacionadas à organização da carreira, ao empreendedorismo e à construção de autoridade profissional, considerando um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O conteúdo busca auxiliar biomédicos a ampliar sua visibilidade e alcançar reconhecimento profissional e financeiro", explica.

A ideia da publicação surgiu a partir da observação de uma dificuldade recorrente entre profissionais da área. "Embora apresentem sólida formação técnica, muitos enfrentam desafios na gestão de negócios, no desenvolvimento de liderança e na valorização de seus serviços."

A obra reúne metodologia aplicada com o objetivo de apoiar biomédicos interessados em ocupar posições de destaque em seus respectivos campos de atuação.

Conforme relata Gonçalves, o livro é destinado a estudantes de Biomedicina que desejam iniciar a carreira com visão estratégica, a profissionais recém-formados em busca de orientação para inserção no mercado de trabalho e a biomédicos experientes que pretendem ampliar sua atuação, fortalecer o networking e otimizar resultados profissionais.

O livro está disponível para aquisição no site da Amazon (amazon.com.br), na busca pelo título: “Biomédico de Elite – Um manual para ascender na profissão”.

O AUTOR

Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves é doutor pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Unifesp, mestre em Patologia Experimental e Comparada pela USP e graduado em Ciências Biológicas - Modalidade Médica/Biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá.

Atua como delegado do Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (CRBM-1) e é, atualmente, coordenador do curso de Biomedicina da Unifipa, além de docente nos cursos de Medicina (Fameca), Biomedicina, Educação Física e Engenharia Agronômica.