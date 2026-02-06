Proerd atenderá mais de 900 alunos ao longo do ano em Catanduva

Começou nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, mais uma edição do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - nas escolas da Rede Municipal de Catanduva. A cerimônia de abertura, na escola Octacílio de Oliveira Ramos, marcou o início das aulas do primeiro semestre.

Participaram da solenidade o prefeito Padre Osvaldo, a secretária municipal de Educação Cláudia Cosmo, o capitão PM Pivotto, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, o vereador David Roger e a diretora da unidade de ensino, Katia Mileni Rufino. Também marcaram presença os instrutores do Proerd, cabo Saquetti e cabo Alexandre.

Neste ciclo, 535 alunos do 5º ano de nove escolas municipais participarão do programa, que será conduzido por policiais militares ao longo de 10 semanas, com encerramento previsto para o mês de junho, quando os estudantes receberão seus certificados em cerimônia de formatura.

As escolas atendidas neste semestre são Octacílio de Oliveira Ramos, Nelson de Macedo Musa, Armando Prandi, Darci Helena Delgado Januário, Waldemar Martins Aydar, Coronel José Pedro da Motta, Luzia Aparecida Sestito Gradella, Santos Aguiar e José D’Oliveira Barreto.

No segundo semestre, mais 384 alunos de outras escolas municipais serão incluídos no programa, com formatura prevista para o mês de novembro. Com isso, ao longo de 2026, o Proerd passará por 15 unidades, totalizando 37 classes e 919 estudantes impactados.

O Proerd está presente em Catanduva desde o ano 2000 e, de lá pra cá, já formou quase 25 mil crianças e adolescentes, já que, todos os anos, aproximadamente 1.000 alunos das turmas de 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais participam do programa.

PREVENÇÃO E CIDADANIA

Desenvolvido pela Polícia Militar, o Proerd tem como objetivo prevenir o uso de drogas, a violência e o bullying, promovendo a formação cidadã desde cedo.

Durante as aulas, os alunos aprendem a tomar decisões seguras, fortalecer a autoestima, resistir à pressão de colegas e desenvolver habilidades socioemocionais.

Mais do que um certificado, cada aluno leva consigo valores que farão diferença por toda a vida. O trabalho une escola, família e Polícia Militar para transformar conhecimento em proteção.