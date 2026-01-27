Geral
Procon orienta consumidores sobre o Will Bank e para risco de golpes
Foto: Governo de SP - Procon alerta que não é necessário pagar taxa ou valor para receber o dinheiro
Pessoas devem buscar informações em canais oficiais, como o site do FGC
Por Da Reportagem Local | 27 de janeiro, 2026

O Procon-SP divulgou orientações aos consumidores que possuem conta, investimentos ou outros serviços vinculados ao Will Bank, que passa por processo de liquidação extrajudicial.

Consumidores com conta corrente, investimentos ou que utilizavam a maquininha de cartão do Will Bank devem buscar informações exclusivamente no site do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Por meio do cadastro, o consumidor poderá verificar se tem direito ao ressarcimento, o valor a ser recebido e como será feito o pagamento.

O Procon alerta que não é necessário realizar nenhum pagamento de taxa ou valor para receber o dinheiro. Caso haja solicitação de pagamento, trata-se de golpe.

Em situações de liquidação extrajudicial, não é possível registrar reclamações no Procon-SP. Nesses casos, é obrigatória a iniciativa do próprio consumidor para se cadastrar diretamente no site do Fundo Garantidor de Créditos.

Consumidores que possuem conta salário no Will Bank devem procurar o setor de Recursos Humanos da empresa empregadora para orientações. Já aqueles que têm empréstimos, cartão de crédito ou outros contratos ativos devem continuar efetuando os pagamentos normalmente, conforme os contratos firmados.

ATENÇÃO A GOLPES

O Procon-SP reforça o alerta para que os consumidores tenham cuidado com mensagens recebidas sobre o tema e evitem clicar em links enviados por redes sociais ou aplicativos de mensagens. A orientação é acessar apenas páginas oficiais.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
