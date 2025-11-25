Processo seletivo do IBGE tem 6 vagas em Catanduva

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE publicou no Diário Oficial da União, na última quarta-feira, 19, dois editais com detalhes e regras dos Processos Seletivos Simplificados que vão selecionar candidatos para atuação em pesquisas econômicas e sociodemográficas do instituto. Em ambos, a contratação será temporária. Ao todo, são 9.590 vagas.

Para a agência do IBGE de Catanduva estão disponíveis 6 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), sendo 4 de ampla concorrência e 2 afirmativas. A remuneração é de R$ 2.676,24, mais auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As atribuições envolvem coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e a elaboração de relatórios.

As inscrições devem ser feitas de 19 de novembro a 11 de dezembro pelo site da FGV - Fundação Getúlio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25). A taxa de inscrição, no valor de R$ 38,50, deve ser recolhida em Guia de Recolhimento da União (GRU). Para participar, é preciso ter Ensino Médio completo.

A seleção envolve prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada na data provável de 22 de fevereiro de 2026. As provas serão aplicadas presencialmente em todos os municípios em que houver oferta de vagas, sob responsabilidade da FGV.