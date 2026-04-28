Primeiros atendimentos marcam início de projeto com idosos no HEC

Começaram os atendimentos e tratamentos de fisioterapia para pacientes com 60 anos ou mais no Hospital Emílio Carlos, subsidiados com recursos do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - Pronas/PCD. A iniciativa do Ministério da Saúde amplia a prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e assistência a pessoas com deficiência.

Para a execução do projeto, que tem duração de dois anos, foram adquiridos novos equipamentos e aumento do quadro de profissionais. O projeto possibilitará expandir o número de vagas e atendimentos ofertados no Ambulatório de Fisioterapia ao paciente idoso.

Flaviane Cristina Soares, coordenadora do Serviço de Fisioterapia do HEC, ressalta que o objetivo é ampliar e qualificar os serviços prestados com foco no estímulo de mobilidade da pessoa idosa que apresenta sinais de fragilidade no período pós-internação e otimizar o atendimento nos ambulatórios médicos, através de acompanhamento fisioterapêutico. “O ‘Emílio Carlos’ possui a certificação Instituição Amiga da Pessoa Idosa em nível pleno e atende pacientes de 19 municípios e a pessoa idosa representa mais da metade dos atendidos”.

O programa do Ministério da Saúde funciona por meio de incentivos fiscais, permitindo que pessoas jurídicas ajudem a financiar projetos de instituições sem fins lucrativos que atuem nas áreas de atendimento à saúde.

Julio Cesar Luiz, gerente de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, ressalta a importância dessa conquista e explica que o PRONAS/PCD é mecanismo que permite às empresas destinar parte do Imposto de Renda devido para projetos de saúde, sem custo adicional — “ou seja, em vez de pagar tudo ao governo, a empresa direciona 1% do valor do imposto de renda devido para projetos aprovados pelo Ministério da Saúde”, diz Julio.