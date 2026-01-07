Primeiro Encontro Air Cooled do ano será nesta sexta na República

Os apaixonados por veículos antigos já têm compromisso marcado para esta sexta-feira, dia 9 de janeiro. O clube de colecionadores Air Cooled Catanduva, que reúne aficionados pelo histórico Fusca, realizará o primeiro encontro do ano na Praça da República, a partir das 19h30.

A expectativa é que 20 a 30 modelos sejam expostos ao longo da rua Alagoas, que estará fechada para a passagem de veículos, compondo ambiente ideal para que as famílias apreciem os antigões. O evento tem apoio da Prefeitura de Catanduva e terá alimentação no local.

O nome Air Cooled vem do termo em inglês "refrigerado a ar". Como os Fuscas e derivados não têm radiador e, consequentemente, não têm necessidade de água para esfriar o motor, eles são chamados justamente de air cooled.

“O clube é voltado para Fuscas e outros veículos refrigerados a ar, mas nos encontros todos os carros antigos são bem-vindos”, ressalta o idealizador do grupo, João Vitor Rinaldi Capi, apontando que os encontros são realizados na segunda sexta-feira de cada mês.

Segundo ele, o intuito é reunir os apreciadores de carros antigos e proporcionar momento de lazer e descontração para os moradores de Catanduva e região com a exposição aberta. Para a edição do mês que vem, está prevista uma feira de antiguidades para integrar o evento.