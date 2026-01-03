Primeiro bebê de 2026 nasce no Hospital Padre Alpino na virada de ano

Na madrugada de 1º de janeiro, nasceu no Hospital Padre Albino, o primeiro bebê de 2026. A pequena Ayla é filha da designer de unhas Stefani Lopes de Grandi e do consultor jurídico Rafael de Grandi, moradores de Catanduva.

O casal conta que a bebê começou a dar sinais de queria nascer ainda na ceia do ano novo, quando estavam reunidos com familiares. “A previsão era de que ela nasceria somente depois do dia 2 de janeiro, mas quando deu meia-noite da virada do ano, comecei a sentir as contrações e fomos direto para o hospital”, disse a mamãe Stefani.

Ayla nasceu saudável às 3h19min, pesando 3,035kg e com 48 centímetros. “Só de ela ter nascido bem e com saúde já é uma bênção, mas saber que ela foi a primeira criança a vir ao mundo neste ano é alegria inexplicável”, relatou o papai Rafael.

Questionado sobre o que desejam daqui para frente para a pequena Ayla, papai e mamãe ficaram emocionados e, junto do irmão Ytallo, deixaram a seguinte mensagem:

“Filha, no instante em que você chegou ao mundo, o tempo pareceu parar. Você foi a primeira vida do ano, mas, para nós, foi muito mais do que isso: foi um novo começo, uma renovação de esperança e amor que transformou completamente a nossa história. Sua chegada iluminou nossos dias, fortaleceu nossos corações e encheu nossa casa de sentido. Você nasceu cercada de fé, carinho e sonhos, trazendo consigo a certeza de que a vida sempre encontra uma forma linda de recomeçar. Desde o primeiro momento, você também veio acompanhada do amor do seu irmão, que cresceu com a sua chegada e que será sempre seu amigo, seu protetor e seu companheiro de caminhada. Que essa união entre vocês seja eterna, feita de cuidado, respeito e amor verdadeiro”, diz o texto.

E a carta direcionada à Ayla termina assim: “Nunca se esqueça de onde você veio: de uma família que te ama profundamente. Estaremos sempre ao seu lado — para te orientar, te apoiar, te proteger e te aplaudir em cada conquista. Nossa maior missão é te amar, mas temos certeza de que aprenderemos muito mais com você ao longo da vida. Você chegou marcando o início de um ano e, para nós, o início de um amor infinito.”

PEDRO

No Hospital Unimed São Domingos (HUSD), o primeiro bebê de 2026 foi Pedro Marzin Felizardo, que nasceu às 19h45 do dia 1º de janeiro, trazendo emoção e esperança para o início do novo ano. Filho de Paulo Vinicius Ferreira Moreno Felizardo e Mariana de Souza Marzin, Pedro nasceu com 48 centímetros e 2,980 kg, sendo recebido com todo o cuidado, carinho e atenção pela equipe da Maternidade.