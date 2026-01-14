Primeira Sala de Situação de 2026 aborda estratégias do projeto Verão

A Secretaria de Saúde realizou nesta terça-feira, 13, a primeira Sala de Situação de 2026, dentro do Projeto Verão de Combate à Dengue. A reunião multissetorial contou com a participação de equipes técnicas da Secretaria de Saúde, profissionais da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti), representantes de hospitais e profissionais da rede de saúde.

Durante o encontro, foram apresentados os dados consolidados de 2025, com avaliação das ações e planejamento das próximas estratégias. Os números atuais mostram que, mesmo com a chegada do verão, período mais crítico para proliferação do Aedes aegypti, a situação está sob controle em comparação ao ano anterior.

Em dezembro de 2024, Catanduva registrou 370 casos de dengue. Já em dezembro de 2025, esse número caiu para 49 casos, com outros 70 ainda em análise. “A diferença é ainda maior quando se compara janeiro de 2025, que teve 1.212 casos confirmados, com janeiro de 2026, que até o momento contabiliza apenas 27 notificações, todas ainda aguardando confirmação”, informa.

Outro dado importante: os atendimentos por dengue na rede pública, que chegaram a representar mais de 10% do total durante o pico da epidemia em 2025, hoje estão em 0,35%.

Mesmo com os números em queda, a EMCAa iniciou 2026 com ações em campo. A equipe concentrou esforços em visitas domiciliares, orientações à população, e remoção de materiais descartados de forma irregular — como entulhos, móveis velhos e plásticos — que podem facilitar a proliferação do mosquito.