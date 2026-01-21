Primeira feira ‘Habitar Catanduva’ será realizada em março

A Coordenadoria de Habitação de Catanduva deu início aos preparativos para a Habitar Catanduva, a primeira feira habitacional da história do município, que foi anunciada na semana passada durante o evento de lançamento do Calendário Oficial de Eventos de 2026.

A feira será realizada nos dias 24 e 25 de março, na Estação Cultura, e está em fase de planejamento, com definição de logística e parcerias institucionais, com a proposta de se tornar um marco para o desenvolvimento urbano da cidade.

“A Habitar Catanduva será um grande núcleo de conexão, voltado a oferecer soluções reais para quem busca moradia, investimento imobiliário ou regularização de imóveis, aproximando a população de informações essenciais e orientação técnica qualificada”, informa.

O objetivo é oferecer oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais e industriais; ofertas de casas para venda e locação; suporte e orientação sobre Regularização Fundiária (Reurb); informações sobre leilões de imóveis e segurança jurídica; e orientação técnica para documentação e contratos.

A proposta é compor espaço completo, acessível e informativo, conectando cidadãos, empresas e instituições para impulsionar o acesso à moradia e fortalecer o crescimento da cidade.