Presidente do Sinal participa de debates em evento internacional

O presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região, Marcelo dos Santos Araújo, acompanhado por diretores da entidade, participou do 18º Encontro Internacional Vida Viva, em Pernambuco, no final de novembro, representando os trabalhadores do interior paulista. O evento reuniu trabalhadores, representações sindicais e delegações internacionais.

Representantes do Brasil, Alemanha, Costa Rica, África do Sul, Índia e Colômbia participaram de debates sobre a digitalização na evolução histórica do capitalismo e os impactos nas relações de trabalho. As atividades foram promovidas pela Rede Vida Viva e Tie Global.

Foram discutidas três grandes fases da industrialização: Fordismo/Taylorismo (até 1980) – produção padronizada, controle rígido do tempo, tarefas fragmentadas e forte incidência de doenças musculoesqueléticas; Toyotismo/Produção Enxuta (1980–2020) – Expansão para diversos setores, metas intensificadas e crescimento do sofrimento psíquico; e o Momento Atual – Digitalização e Transformações do Trabalho – Plataformas digitais e novas tecnologias redefinem processos, flexibilizam contratos, fragilizam direitos e ampliam a pressão por resultados.

O encontro destacou ainda o enfraquecimento dos sindicatos em vários países, a ampliação da jornada flexível e o avanço de políticas de Estado mínimo. Reforçou-se a importância da organização coletiva, da defesa dos direitos e da construção de novas estratégias de proteção no mundo digital.

Segundo Araújo, foram dias de debates intensos e trocas de experiências entre trabalhadores de diversos segmentos, público e privado. “O painel de transformações no mundo do trabalho propôs reflexões importantes. Além disso, fomos divididos em grupos de trabalho, que mostraram as sindicalistas e aos trabalhadores, programas de melhoria nas empresas, como a tecnologia pode potencializar os ciclos de trabalho, a digitalização e monitoramento no ambiente de trabalho e como isso impacta na saúde física e menta”, explica o presidente do sindicato.

Todos esses debates foram levados, em seguida, para Campinas, onde aconteceu o Encontro Internacional da Rede Suco, de 3 a 5 de dezembro, reunindo sindicalistas que representam os trabalhadores do setor da laranja, desde os rurais, passando pela indústria até a logística. O Ver.di, maior sindicato alemão, com mais de 3 milhões de associados, também esteve presente.

“Discutimos desde as necessidades do trabalhador no campo, direitos humanos e tecnologias como um protótipo de balança que pesa digitalmente as bags de laranja e um carrinho que visa facilitar e prevenir danos na saúde dos trabalhadores. Os protótipos estão em desenvolvimento pela Universidade Federal de São Carlos e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro”, finaliza.