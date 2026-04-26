Presidente do Sinal participa de audiência com ministro do Trabalho

O presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo, esteve em Brasília no último dia 14 de abril para se encontrar com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A reunião possibilitou diálogo sobre diversas pautas e antecedeu a Marcha da Classe Trabalhadora 2026, realizada na capital federal um dia depois com cerca de 13 mil participantes.

Ao jornal O Regional, Marcelo Araújo detalhou temas abordados no encontro com Marinho. “Foi um encontro muito importante. Dialogamos sobre a nossa Federação, a FTIA Interior, falamos da NR-1, que não será adiada, segundo o ministro; para que isso aconteça, precisa de negociação com as centrais sindicais e patronais com contrapartida aos trabalhadores”, indicou.

Com relação ao movimento de 15 de abril, o sindicalista não esteve presente, mas garantiu que a mobilização superou as expectativas. “Eu não estava lá, mas o companheiro Silvano, do Sindicato da Alimentação de Jaboticabal, representou a nossa Federação FTIA Interior. Ao menos 500 companheiros da Alimentação estiverem presentes.”

Segundo Marcelo Araújo, um documento denominado Pauta da Classe Trabalhadora 2026-2030 foi entregue ao presidente Lula (PT) e ao Congresso. Entre os temas da pauta estão a redução da jornada de trabalho com fim da escala 6×1 e sem redução de salários, o fim da pejotização e a regulamentação do trabalho em aplicativos. Além disso, o texto aborda o combate ao feminicídio, o fortalecimento da negociação coletiva e o direito de negociação para os servidores.