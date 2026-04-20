Presidente do Grêmio Catanduvense promete novo elenco após goleada

O Grêmio Catanduvense começou mal o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha, no domingo. O time retornou aos gramados após 5 anos afastado de competições oficiais, mas com problemas visíveis. Sem o técnico Nei Silva anunciado há poucos dias e sem reservas no banco, o Bruxo foi atropelado por 6 a 0 pela Santacruzense, na casa do adversário.

A Locomotiva foi amplamente superior e construiu o placar com tranquilidade ao longo da partida. Os gols foram de Lucas Cambuí (3), Erlan, Moisés e Lucas Bill. O placar começou a girar já nos primeiros minutos de jogo, chegando a 4 a 0 no intervalo. Na segunda etapa, a Santacruzense manteve o controle de jogo e não fez mais graças a boas defesas do goleiro Vitor.

A rodada do Grupo 2 teve ainda a vitória do São Carlos por 2 a 0 sobre o Mogi Mirim e o triunfo do Independente por 2 a 0 diante da Matonense. Com isso, Santacruzense, Independente e São Carlos lideram com 3 pontos, enquanto Matonense, Mogi Mirim e Catanduvense não pontuaram. A segunda rodada do grupo 2 está marcada para o próximo final de semana.

Em entrevista ao jornal O Regional, o presidente do Bruxo, Sérgio Gomes, assumiu a responsabilidade pelo vexame da estreia e garantiu que a equipe oficial não entrou em campo por não ter sido inscrita dentro do prazo para a primeira rodada. Ele disse que se afastou por motivos pessoais e que um parceiro que deveria ter cumprido a etapa, não o fez.

“No domingo o elenco será diferente. Nenhum dos atletas que entraram em campo estará relacionado. Teremos uma equipe mais qualificada, com pelo menos 18 jogadores, dois goleiros e reforços. Para nós, esse será de fato o primeiro jogo dessa nova fase”, pontuou Gomes, completando que Adão Alves seguirá como técnico interino, após a desistência de Nei Silva.

O presidente pediu apoio do torcedor nessa retomada do clube e reconheceu que tudo está sendo feito dentro do que é básico, devido à falta de investidores. “Não temos nenhum apoio local, tudo que é investido é por minha conta, com ajuda de alguns parceiros”, lamenta.

Os ingressos para a partida em casa estão à venda no site https://catanduvense.soudaliga.com.br.