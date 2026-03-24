Presidente da USE fala sobre nova edição da Feira do Livro Espírita

Com mais de quatro décadas de história, a Feira do Livro Espírita de Catanduva e Região chega à sua 43ª edição propondo mais do que uma programação cultural: um verdadeiro convite à reflexão, ao autoconhecimento e à vivência prática dos ensinamentos de Jesus.

Realizada pela USE Intermunicipal de Catanduva, a feira acontece de 1º a 14 de abril, no Garden Shopping Catanduva, reunindo livros, atividades, experiências sensoriais e conteúdos voltados ao fortalecimento emocional e espiritual.

Nesta entrevista, Liliam Bernardes, presidente da USE Catanduva, fala sobre a proposta desta edição, a importância da leitura espírita e o impacto do evento na vida das pessoas.

O Regional: A Feira do Livro Espírita já é um evento tradicional na cidade. Qual é a importância dela para Catanduva e região?

Liliam Bernardes: A feira já faz parte da história de Catanduva. São mais de 40 anos levando conteúdo que não apenas informa, mas transforma. Ela é um ponto de encontro entre pessoas e ideias que ajudam a compreender melhor a vida, especialmente nos momentos de dificuldade. Mais do que um evento literário, a feira cumpre um papel social e espiritual muito importante, oferecendo acesso a conteúdos que acolhem, orientam e fortalecem.

O Regional: O tema deste ano é “Viva o Evangelho”. O que esse convite representa?

Esse tema nasce de uma necessidade muito atual. Vivemos um tempo em que se fala muito, se discute muito, mas nem sempre se vive aquilo que se aprende. “Viva o Evangelho” é um chamado à prática. Não apenas estudar, não apenas conhecer os ensinamentos de Jesus, mas permitir que eles estejam presentes nas nossas escolhas, nas nossas atitudes e nas nossas relações. É um convite simples, mas profundamente transformador.

O Regional: O que o público pode esperar desta edição da feira?

Estamos preparando uma programação muito especial, que será divulgada em breve. Teremos livros para todos os públicos, momentos de reflexão, experiências interativas, uma tarde dedicada ao público infantil e conteúdos que dialogam diretamente com as dores e desafios que muitas pessoas enfrentam hoje — como ansiedade, luto, conflitos familiares e busca por sentido. A proposta é que cada pessoa que passe pela feira leve algo consigo: uma resposta, um consolo, uma nova forma de olhar para a própria vida.

O Regional: A feira vai além da venda de livros, certo?

Com certeza. O livro é um instrumento, mas o propósito vai além. A feira é um espaço de acolhimento. Muitas pessoas chegam ali sem saber exatamente o que estão buscando, e encontram uma palavra, uma mensagem, um direcionamento. É um ambiente onde o conhecimento se encontra com o sentimento.

O Regional: Como funciona a participação dos voluntários nesse evento?

A feira é construída essencialmente por voluntários. São pessoas que doam seu tempo, sua energia e seu carinho para que tudo aconteça. E isso faz toda a diferença. Porque não é apenas organização — é presença, é cuidado, é entrega. Muitos relatam que, ao servir, acabam sendo profundamente transformados também. É uma via de mão dupla.

O Regional: Para quem ainda não conhece, por que vale a pena visitar a feira?

Porque, independentemente da sua crença ou momento de vida, todos nós estamos em busca de algo: equilíbrio, respostas, paz, direção. E os livros espíritas têm essa capacidade de dialogar com o coração e com a razão ao mesmo tempo. A feira é um convite aberto. Sem exigências. Sem rótulos. Apenas um espaço onde você pode parar, refletir e, talvez, encontrar aquilo que estava precisando.

O Regional: Para encerrarmos, deixe sua mensagem final e convite para o público?

Que as pessoas se permitam viver essa experiência. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pausa… e de uma nova perspectiva. A feira está sendo preparada com muito carinho, e esperamos que cada visitante possa sair dali um pouco mais leve, mais fortalecido e mais consciente da própria caminhada.