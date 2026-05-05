Presidente da OAB-SP destaca impacto da IA na prática jurídica

A Unifipa recebeu, com auditório completamente lotado, a Aula Magna ministrada pelo presidente estadual da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado criminalista Leonardo Sica. O evento foi promovido com parceria entre o curso de Direito da Unifipa, Diretório Acadêmico e a OAB – 41ª Subseção de Catanduva.

Com a presença de docentes, alunos, autoridades, magistrados da região, advogados e membros da OAB, a aula abordou o tema “Técnicas de argumentação escrita e oral nos tribunais”, reunindo interessados em aprofundar conhecimentos sobre a prática jurídica contemporânea.

Durante sua exposição, Leonardo Sica destacou a transformação da comunicação no ambiente jurídico diante do avanço da inteligência artificial. Segundo ele, a atuação nos tribunais já não se limita apenas às formas tradicionais.

“A comunicação nos tribunais é algo que tem sido decisivamente afetado pela inteligência artificial, e é importante debatermos sobre como compor essa técnica de comunicação com a inteligência artificial. Então eu diria que, se antes nos comunicávamos por duas maneiras — escrita e oral —, agora vamos nos comunicar também por meio da inteligência artificial com os tribunais”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que a tecnologia deve ser utilizada como ferramenta inicial de estudo, e não como substituta do aprendizado.

Durante sua aula, o advogado também ensinou técnicas comportamentais que podem ser aliadas do profissional diante de uma audiência ou defesa, como expressões corporais e exercícios de relaxamento.

Tácito Camargo de Castro Meira, aluno do 4º ano e membro do Diretório Acadêmico, destacou a relevância prática do conteúdo apresentado. “Esse tema é muito importante, principalmente para quem for atuar em segundas instâncias, fazer sustentações orais e recursos. Ter essa oportunidade de aprender com o representante da classe do nosso estado só enriquece nosso currículo”, afirmou.

DESTAQUE

O presidente da OAB/SP também elogiou a qualidade do curso de Direito da Unifipa, ressaltando sua estrutura acadêmica e os índices expressivos de aprovação no Exame da Ordem. “Esse curso é referencial. Estou aqui pela segunda vez e sempre confirmando que a estrutura acadêmica, docente e física da Unifipa é privilegiada. Os índices de aprovação no exame da OAB são muito bons e chegam ao nosso conhecimento na capital”, destacou.

Durante o evento, Leonardo Sica anunciou ainda o interesse da entidade em transformar a instituição em um polo regional para aplicação do Exame da Ordem. “Temos um pedido feito em Brasília para que a Unifipa receba os exames da OAB. Por ser uma referência positiva de ensino jurídico e estar em constante expansão, pode contar com o apoio da OAB/SP para que esse projeto se concretize em breve”, declarou.

O presidente da 41ª Subseção da OAB Catanduva, César Augusto Gomes Hércules, também ressaltou a importância da parceria com a instituição e o compromisso com a formação da jovem advocacia. “Essa parceria com a Unifipa já vem trazendo resultados e, enquanto estivermos na gestão, teremos muitos outros eventos e oportunidades voltadas aos futuros advogados.”

O evento contou ainda com a presença de importantes representantes jurídicos e institucionais, como o reitor Dr. Nelson Jimenes, e o diretor de Educação da Fundação Padre Albino, Bruno Dias. Também estavam no evento o Juiz titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva, Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas e o desembargador aposentado do TJSP, Dr. Candido Pedro Além Junior.