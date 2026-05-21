Presidente da Diretoria Executiva da FPA recebe premiação nacional

O presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, Reginaldo Lopes, foi homenageado na noite de segunda-feira, 18, com o Prêmio FBAH – Mérito em Gestão da Saúde durante o jantar comemorativo pelos 55 anos da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH), realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

A premiação reconhece administradores hospitalares que se destacam por suas trajetórias e contribuições para o fortalecimento do sistema de saúde no cenário nacional, além de reunir importantes lideranças e gestores da área da saúde de todo o país.

Reginaldo Lopes foi reconhecido na categoria “Gestor Hospitalar de Destaque – Setor Privado”, honraria concedida pela atuação à frente da Fundação Padre Albino e pelos avanços conquistados pela instituição nos últimos anos, especialmente nas áreas de gestão, expansão estrutural, sustentabilidade e fortalecimento da assistência hospitalar.

“Esse prêmio representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Fundação Padre Albino e da qualidade do trabalho realizado por toda nossa equipe. Fico muito feliz porque esse resultado é fruto do empenho coletivo, da dedicação diária e do compromisso de tantas pessoas que fazem parte dessa história”, destacou Reginaldo Lopes.

A homenagem acontece em momento importante da trajetória da Fundação Padre Albino, que se aproxima de seu centenário ampliando investimentos em infraestrutura, tecnologia, ensino e assistência hospitalar, consolidando-se como referência regional em saúde, educação e assistência social no interior paulista.

Também participaram do evento a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti; o diretor Administrativo e Financeiro, Heliton Benetelli; o diretor de Educação, Bruno Dias; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifipa, Ana Paula Girol; a gerente de Qualidade dos hospitais, Adriani Moraes; a gerente de Marketing, Maria Cândida Gil Fernandes Vitral; e o gerente Contábil, Murilo Galacini Vieira.