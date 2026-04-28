Presidente da Câmara recebe chefe do TG e defende formação cívica

O presidente da Câmara de Catanduva, Marcos Crippa (PL), recebeu a visita institucional do novo chefe de instrução do Tiro de Guerra de Catanduva, 1º sargento Julio Webert Brune do Rosário. O encontro teve como objetivo estreitar os laços entre o Tiro de Guerra e o Poder Legislativo, reforçando a importância da parceria em ações voltadas à formação dos jovens do município.

Responsável pela preparação de 50 atiradores que integrarão a turma de 2026, o sargento Webert chega à cidade com um currículo de notável destaque no Exército Brasileiro. Integrante das Operações Especiais, é detentor do Curso de Precursor e do Curso de Operações na Selva. Serviu por três anos na Amazônia, adquirindo ampla experiência em ambiente de selva.

No exterior, participou de missões internacionais, com atuações na República Democrática do Congo, na Alemanha e nos Estados Unidos da América. Ademais, integrou um seleto grupo de 13 Guerreiros de Selva responsáveis por instruir militares estrangeiros em uma missão de alto nível, reconhecida mundialmente e considerada uma das mais exclusivas do Brasil.

No encontro, o presidente Marcos Crippa destacou a relevância do Tiro de Guerra na formação cidadã dos jovens. “O TG é uma escola de vida. É onde muitos aprendem valores fundamentais como disciplina, respeito, organização e trabalho em equipe, que vão acompanhar esses jovens por toda a vida”, afirmou o parlamentar, que elogiou o curriculum do Sargento Webert.

Marcos Crippa, que integrou o Tiro de Guerra em 1981, relembrou sua própria experiência e ressaltou o impacto positivo que a instituição teve em sua trajetória pessoal. Segundo ele, a chegada de um instrutor com a qualificação do Webert representa avanço significativo para o município. “Ter à frente da instrução um profissional com essa bagagem, com experiência no Brasil e no exterior, eleva ainda mais o nível de formação oferecido aos nossos jovens.”

O Sargento Webert agradeceu a atenção e acolhida do Legislativo e colocou o TG à disposição para somar em atividades que atendam o município de Catanduva.