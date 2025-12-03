Prepare a revisão para o Vestibular da Fatec agendado para o dia 14

A prova do processo seletivo para o primeiro semestre de 2026 das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo será aplicada em 14 de dezembro, às 13 horas. O Centro Paula Souza (CPS) orienta que o candidato aproveite os próximos dias para revisar os conteúdos do programa oficial do Vestibular. O exame, com uma redação e 60 questões objetivas, avalia conhecimentos em nove áreas principais do Ensino Médio, além das habilidades de escrita.

Em Linguagens e Comunicação, o estudo deve priorizar a relação entre texto, contexto e norma culta. É importante revisar morfossintaxe, concordância, regência, coesão, coerência e períodos literários do Brasil e de Portugal. Em Inglês, o foco é a compreensão textual e o reconhecimento de vocabulário e ideias principais.

Na área de Exatas e Lógica, o programa abrange funções de 1º e 2º grau, porcentagem, geometria plana e espacial, probabilidade, estatística e raciocínio lógico.

Em Ciências da Natureza, os temas centrais são estrutura da matéria, reações químicas, leis de Newton, energia, eletricidade, ecologia, genética e fisiologia humana.

A prova de Ciências Humanas e Multidisciplinares cobra conteúdos de História, Geografia e temas interdisciplinares, como industrialização, desigualdades socioeconômicas, mudanças climáticas, Guerras Mundiais e Constituição de 1988.

A redação pode ser dissertativa ou narrativa. O texto deve seguir a norma culta da língua portuguesa, conter título obrigatório e ser escrito com caneta azul ou preta. Redações com menos de cinco linhas ou fora do tema ou gênero proposto recebem nota zero.

ORIENTAÇÕES

O local de prova estará disponível a partir das 15 horas do dia 9 de dezembro, na Área do Candidato do site vestibular.fatec.sp.gov.br. Não haverá envio de convocação por e-mail ou Correios. No dia do exame o candidato deve chegar com antecedência, munido de documento de identidade original e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Todos os aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados durante a realização da prova.

Dicas para os últimos dias de estudo