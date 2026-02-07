Prefeitura promove novo leilão eletrônico de bens inservíveis neste mês

A Prefeitura de Catanduva realizará novo leilão eletrônico para venda de bens inservíveis ao serviço público. O certame inclui veículos, peças de manutenção, pneus usados, baterias, caixas de som e outros materiais que não são mais utilizados pela administração municipal.

Os lances podem ser apresentados até o dia 12 de fevereiro, às 10h. O leilão será realizado exclusivamente de forma online, por meio do site da leiloeira oficial www.sumareleiloes.com.br. Para participar, é preciso se cadastrar no sistema, acessando o endereço eletrônico.

Os interessados podem realizar vistoria dos bens até o dia útil anterior à sessão de lances, das 9h às 11h e das 14h às 16h, mediante agendamento pelo telefone 17 3524-4146 ou e-mail dtaf@catanduva.sp.gov.br. Vale reforçar que, sem agendar, não é possível realizar a vistoria.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, desde que cadastradas previamente no site da leiloeira e em conformidade com as regras do edital. O edital completo, com todas as regras e a descrição detalhada dos lotes, também está disponível no site www.catanduva.sp.gov.br.