Prefeitura monta força-tarefa para ação preventiva contra escorpiões

A Prefeitura de Catanduva realiza, neste sábado, 31 de janeiro, mais uma ação preventiva contra escorpiões, desta vez no Bosque das Laranjeiras. A iniciativa reforça o compromisso do município com a saúde pública e a segurança da população.

A força-tarefa será das 8h às 13h e contará com a atuação integrada das equipes da Unidade de Vigilância em Zoonoses, que realizará ações educativas e orientações à comunidade sobre prevenção e cuidados; da EMCAa, que fará o bloqueio de possíveis abrigos para escorpiões com coleta de materiais volumosos; e da Patrulha Ambiental, que além de atuar no apoio às ações, identificará possíveis descartes irregulares e realizará orientações ambientais.

O objetivo é reduzir riscos, eliminar possíveis focos e conscientizar os moradores sobre a importância da prevenção no combate a acidentes com escorpiões.

Em alerta emitido na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde destacou a alta significativa de acidentes com escorpiões: foram 233 acidentes registrados pelo órgão em 2025, ao passo que, no ano anterior, foram 173 ocorrências.

A maioria dos acidentes foi classificada como leve, com 223 ocorrências, mas também houve 6 casos moderados e 4 graves, exigindo atenção imediata, principalmente entre crianças e idosos.

Em nota, a Prefeitura de Catanduva afirmou que realiza ações constantes de combate aos escorpiões, mas reforçou que a prevenção começa dentro de casa. “Cada morador deve manter o seu quintal e terreno limpos, sem entulho, lixo ou objetos que possam servir de abrigo para escorpiões. Ninguém deve esperar a visita dos agentes para fazer sua parte”, ressaltou.

Ao encontrar um escorpião, a orientação é contatar a Unidade de Zoonoses pelo 17 3524-2445.