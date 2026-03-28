Prefeitura inicia levantamento para regularização de áreas

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Coordenadoria de Habitação, iniciou levantamento de áreas antigas do município que ainda não possuem regularização fundiária. A iniciativa não tem caráter de fiscalização, não gera multas e não tem como objetivo a retirada de moradores de seus imóveis. A proposta é justamente avançar na regularização fundiária, garantindo mais segurança jurídica para as famílias.

O trabalho tem como objetivo identificar locais ocupados ou loteados no passado sem aprovação oficial e que, por isso, ainda não contam com documentação regular.

Para viabilizar a ação, a Coordenadoria de Habitação organizou ampla mobilização envolvendo diversos órgãos e instituições. Participam do trabalho a Saec, as secretarias municipais de Obras e de Planejamento, a Patrulha Ambiental, cartórios, além de entidades como o Creci e o Crea, e a Polícia Militar Ambiental. A iniciativa também conta com a colaboração da própria população, que pode contribuir com informações importantes para o mapeamento das áreas.

O levantamento resultará na organização de uma lista oficial dessas regiões, que servirá como base para a realização de estudos técnicos e para o planejamento das etapas de regularização.

As áreas identificadas serão classificadas por ordem de prioridade, começando pelas mais simples de regularizar até aquelas que demandam processos mais complexos.

A Prefeitura de Catanduva orienta que moradores de áreas nessas condições entrem em contato com a Coordenadoria de Habitação para contribuir com o levantamento. O atendimento pode ser feito pelo e-mail habita@catanduva.sp.gov.br, pelo telefone 17 3531-9103 ou presencialmente, no segundo andar do Paço Municipal, mediante a apresentação de informações como endereço, nome da rua, bairro ou região.

Com a regularização fundiária, os moradores passam a ter a propriedade formal do imóvel, com escritura registrada em cartório. Além disso, o imóvel poderá ser vendido, financiado ou transferido legalmente, ampliando as oportunidades para as famílias e valorizando o patrimônio.