Prefeitura e Fundação Padre Albino assinam Habite-se de novo prédio

Diretores e conselheiros da Fundação Padre Albino participaram de reunião, na manhã de terça-feira, 7, no gabinete da Prefeitura de Catanduva com o prefeito Padre Osvaldo (PL). O encontro reforçou o apoio entre a entidade e o poder público municipal, com foco no fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos à população.

Representando a Fundação estiveram presentes o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, e a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, acompanhados pelos conselheiros Edison Thadeu Guerzoni e Vanderlei Carlos Facchin, que foram recebidos por Padre Osvaldo e o advogado Fernando Martins de Sá, gestor de Gabinete.

O principal tema da reunião foi a assinatura e entrega do certificado de Habite-se da nova unidade do Pronto Atendimento em Urgência e Emergência do Hospital Padre Albino. O documento certifica que a obra foi executada conforme o projeto aprovado, representando importante avanço para a ampliação da capacidade de atendimento da instituição.

Durante o encontro, os representantes da Fundação agradeceram a receptividade da administração municipal e aproveitaram a oportunidade para convidar o prefeito a conhecer de perto o andamento das obras de melhorias e inovação tecnológica das unidades hospitalares, desenvolvidas por meio do projeto “Design do Futuro”.

Padre Osvaldo ressaltou a importância de fortalecer parcerias e buscar mais recursos para a área da saúde. “Temos a Fundação como grande parceira, não só do município, mas de todo o Estado e de toda a nossa grande região. Enquanto gestão pública, a Prefeitura de Catanduva está pronta para dar todo o respaldo necessário para que esse trabalho continue evoluindo sempre mais.”