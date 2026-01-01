Prefeitura diz que prorrogação é necessária para liberar parcela

A Prefeitura de Catanduva informou que a obra da creche do Alto da Boa Vista está totalmente concluída e finalizada do ponto de vista físico. Além disso, o mobiliário e os equipamentos da unidade já foram adquiridos e estão guardados em depósitos da Secretaria Municipal de Educação, aguardando apenas a liberação para instalação e abertura da nova escola.

De acordo com o governo municipal, a prorrogação noticiada na coluna Peneira Fina, na edição de terça-feira, não está relacionada à execução da obra, mas “a um procedimento estritamente administrativo e burocrático, necessário para a liberação da última parcela de recursos do Governo do Estado, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)”.

Essa prorrogação, segundo a prefeitura, atende a uma exigência formal do convênio firmado com o Estado. “Por se tratar de uma obra executada com recursos estaduais, a definição da data de abertura da unidade depende exclusivamente dos trâmites do Governo do Estado, não sendo uma atribuição da Secretaria Municipal de Educação”, acrescentou.

A construção da creche escola do Alto da Boa Vista começou em novembro de 2015, no mandato do prefeito Geraldo Vinholi. Ou seja, a obra se arrasta há uma década, com retomadas e novas paralisações nas administrações posteriores, de Afonso Macchione Neto e Padre Osvaldo. O atual contrato, visando à conclusão, foi firmado em 2023 e já soma mais de R$ 1,2 milhão.