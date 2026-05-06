Prefeitura destina R$ 1,3 milhão para projetos socioeducativos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu chamamento público para seleção de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em desenvolver projetos socioeducativos voltados a crianças e adolescentes no município.

A iniciativa prevê investimento de até R$ 1,3 milhão para a execução das ações, com foco na promoção da convivência, desenvolvimento social e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

De acordo com o edital, a proposta selecionada deverá complementar os serviços já oferecidos pelo município, atendendo crianças e adolescentes de 4 a 15 anos, inclusive aqueles com deficiência, por meio de atividades educacionais, culturais, esportivas e de convivência social.

Entre os objetivos estão o estímulo ao desenvolvimento de habilidades, a ampliação do acesso à informação e cultura, além do fortalecimento da permanência no ambiente escolar e da participação na vida em comunidade.

As organizações interessadas devem apresentar plano de trabalho detalhado, com metas, metodologia, cronograma e previsão de custos. A seleção será feita com base em critérios técnicos, como coerência do projeto, capacidade de execução e experiência da entidade.

O prazo para envio das propostas vai até 5 de junho, às 16h30, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na av. Eng. José Nelson Machado, 1.795. O projeto selecionado terá prazo de execução de 12 meses, a partir da assinatura do termo de colaboração.