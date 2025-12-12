Prefeitura define datas de vencimentos do IPTU de 2026

O prefeito Padre Osvaldo assinou decreto que define os vencimentos do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano de Catanduva para o ano de 2026. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 11, trazendo as opções de pagamento já tradicionais para os contribuintes: valor integral dividido em 10 parcelas ou cota única com 10% de desconto.

A 1ª parcela e a guia para pagamento à vista com desconto terão vencimento em 10 de março de 2026. Já as demais parcelas terão vencimentos no dia 10 dos meses subsequentes. Em caso de feriado, sábados e domingos, a data prevista para o cumprimento da obrigação será prorrogada para o próximo dia útil. O reajuste a ser aplicado ao IPTU ainda não foi divulgado.