Prefeitura define datas de vencimentos do IPTU de 2026
Foto: Arquivo/Prefeitura de Catanduva - Contribuinte recebe primeira parcela e pode obter as demais via internet
Cota única deverá ser paga até o dia 10 de março para garantir o desconto de 10%
Por Da Reportagem Local | 12 de dezembro, 2025
O prefeito Padre Osvaldo assinou decreto que define os vencimentos do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano de Catanduva para o ano de 2026. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 11, trazendo as opções de pagamento já tradicionais para os contribuintes: valor integral dividido em 10 parcelas ou cota única com 10% de desconto.
A 1ª parcela e a guia para pagamento à vista com desconto terão vencimento em 10 de março de 2026. Já as demais parcelas terão vencimentos no dia 10 dos meses subsequentes. Em caso de feriado, sábados e domingos, a data prevista para o cumprimento da obrigação será prorrogada para o próximo dia útil. O reajuste a ser aplicado ao IPTU ainda não foi divulgado.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Por Guilherme Gandini | 18 de dezembro de 2025
Catanduva despenca 10 posições em ranking das Cidades Excelentes
Por Guilherme Gandini | 18 de dezembro de 2025
Pacote natalino custou R$ 2 milhões aos cofres públicos
Por Da Reportagem Local | 17 de dezembro de 2025
Catanduva é premiada por controle da tuberculose