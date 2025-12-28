Prefeitura de Santa Adélia abre concurso público e processo seletivo

A Prefeitura de Santa Adélia está com inscrições abertas para concurso público e processo seletivo com oportunidades em diversas áreas da administração municipal. Os interessados devem se inscrever pelo site concursos.srdigitalizacoes.com.br até as 18h do dia 4 de janeiro.

De acordo com o cronograma, as provas do concurso público e do processo seletivo serão aplicadas em horários diferentes, conforme especificado em edital, no dia 25 de janeiro.

O concurso público contempla 20 vagas, sendo uma para cada um dos cargos: Agente Administrativo, Agente de Fiscalização de Tributos, Almoxarife, Arquiteto, Assistente de Licitação, Assistente Social, Educador Físico na Saúde, Eletricista, Fonoaudiólogo, Médico, Motorista, Operador de Máquinas, Professor Coordenador, Químico, Secretário de Escola, Técnico de Edificações, Técnico em Enfermagem, Terapeuta Ocupacional, Trabalhador Braçal e Vigia.

Para o processo seletivo, está disponível uma vaga para Apoio Escolar, com exigência de Ensino Médio Completo. A taxa de inscrição, a remuneração e a escolaridade exigida variam de acordo com o cargo pretendido. Todas as informações detalhadas, incluindo o edital completo, estão no site oficial da Prefeitura de Santa Adélia (www.santaadelia.sp.gov.br), na aba “Concurso”.

Além da prova objetiva, válida para todos os cargos, os candidatos a Motorista e Operador de Máquinas realizarão prova prática. Já os concorrentes a Educador Físico na Saúde e Professor Coordenador participarão de prova de títulos, que devem ser enviados até 16 de janeiro.

CRONOGRAMA

As inscrições devem ser feitas até 4 de janeiro. A homologação e convocação para as provas está prevista para o dia 13, com recursos até as 17h do dia seguinte. As provas serão no dia 25 do mesmo mês, com gabarito preliminar um dia depois. O resultado final está previsto para 3 de fevereiro. Todos os interessados devem ficar atentos aos prazos e às orientações do edital.