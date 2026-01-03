Prefeitura de Rio Preto divulga data de provas de concurso e processo seletivo

Será em 18 de janeiro a aplicação das provas do Concurso Público da Prefeitura de São José do Rio Preto, que visa preencher 506 vagas para diversos cargos de nível médio e superior.

Os mais de 35 mil inscritos vão participar do certame em prédios de universidades, como Unilago, Unirp, Uninorte, Unesp e Unip, além da Fatec, da Etec, do SEB e das escolas estaduais Justino Jerry Faria, Prof. Jamil Khauan, Victor Britto Bastos, Alberto Andaló, Cardeal Leme e Prof. José Felício Miziara.

Às 8h, será aplicada prova objetiva para os cargos de: Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Auxiliar de Saúde Bucal, Educador Social, Técnico de Iluminação, Técnico Eletricista, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Patologia Clínica e Técnico em Radiologia.

Às 14h, será aplicada prova objetiva para os cargos de Agente Fiscal de Posturas e Auditor Fiscal Tributário Municipal.

Também às 14h, haverá prova objetiva para os cargos de: Analista em Vigilância Sanitária – Arquiteto, Arquiteto, Biólogo, Biomédico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Engenheiros, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos, Médico Veterinário, Nutricionista, Profissional de Educação Física e Terapeuta Ocupacional.

Os candidatos podem consultar o local de prova pelo site da Vunesp, realizadora do concurso, ou pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8h às 18h.

Os horários devem ser observados conforme edital, pois os portões serão fechados impreterivelmente como estabelecido.

Processo Seletivo

Também será em 18 de janeiro, às 8h, a aplicação da prova objetiva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, que serão contratados mediante Processo Seletivo. São 71 vagas, além do cadastro reserva.

Os candidatos farão o exame nos prédios da Etec, da Fatec ou da E. E. Prof. José Felício Miziara. Todos os detalhes podem ser consultados no site da Vunesp ou pelo telefone 11 3874-6300.