Prefeitura de Pindorama anuncia programação para celebrar centenário

A Prefeitura de Pindorama preparou programação especial para celebrar os 100 anos de emancipação do município, com atrações entre os dias 17 e 22 de março que vão contemplar públicos de todas as idades. O aniversário da Terra das Palmeiras será no dia 21.

O sanfoneiro Caio Marques abre a agenda de shows na terça-feira, dia 17, às 20h, na Praça Matriz de Santo Antônio. Na quarta, no mesmo horário e local, o musical ficará por conta de Branquin.

Já na quinta-feira, 19, a partir das 19h30, haverá apresentações de dança do Projeto Esporte e Ação e, na sequência, às 20h30, show com o grupo Nossa Vibe, tudo na Praça Matriz.

Na sexta-feira, a Prefeitura de Pindorama vai inaugurar rotatória na av. Luís Colombo, em homenagem a Jair Vituri Júnior. O evento começa às 19h e terá participação da Banda Regimental de Música (BRM) do Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5), de Rio Preto.

As atrações prosseguem nessa mesma noite, a partir das 20h30, com apresentação da Facmol - Orquestra de Sopros e Percussão, de Pereira Barreto, e após as 22h, com show de Gabriel Biasoli, na Praça Matriz.

No sábado, dia 21, será a abertura do Campeonato Regional de Futsal, no Ginásio Municipal Francisco Saravalli, às 8h. Na sequência, às 10h, tem inauguração do Centro de Convivência do Distrito de Roberto.

Já no período noturno será celebrada Missa Solene do Centenário na Igreja Matriz de Santo Antônio, às 19h, com shows de Caio Marques, a partir das 20h30, e de Paraná, às 22h.

Para completar a programação comemorativa ao centenário, a prefeitura realizará a Festa das Crianças, no Estádio Augusto Jorge Estevam. Será no domingo, dia 22, das 9h às 13h.