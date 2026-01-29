Prefeitura de Marapoama promove ‘Fim de Férias’ na Praça da Matriz
Foto: Prefeitura de Marapoama - Atrações vão ocupar a Praça da Matriz na sexta-feira, a partir das 19h
Haverá pipoca, algodão-doce, refrigerante, brinquedos infláveis e o tradicional trenzinho
Por Da Reportagem Local | 29 de janeiro, 2026
Para comemorar o fim das férias e a volta às aulas, a Prefeitura de Marapoama promove evento na próxima sexta-feira, dia 30, na Praça da Matriz.
A ação, que tem apoio da Câmara Municipal, começa às 19 horas e foi preparada com carinho para proporcionar um momento especial de lazer e diversão para as crianças e toda a comunidade.
Durante a festa, haverá pipoca, algodão-doce e refrigerante gratuitos, além de brinquedos infláveis e o tradicional trenzinho, garantindo alegria e entretenimento para os pequenos.
“Para encerrar o período de férias com alegria, queremos oferecer um momento especial para nossas crianças e suas famílias, por isso espero que todos participem”, convida o prefeito Lourenço Lorenceti.
