Prefeitura de Marapoama promove ‘Fim de Férias’ na Praça da Matriz

Para comemorar o fim das férias e a volta às aulas, a Prefeitura de Marapoama promove evento na próxima sexta-feira, dia 30, na Praça da Matriz.

A ação, que tem apoio da Câmara Municipal, começa às 19 horas e foi preparada com carinho para proporcionar um momento especial de lazer e diversão para as crianças e toda a comunidade.

Durante a festa, haverá pipoca, algodão-doce e refrigerante gratuitos, além de brinquedos infláveis e o tradicional trenzinho, garantindo alegria e entretenimento para os pequenos.

“Para encerrar o período de férias com alegria, queremos oferecer um momento especial para nossas crianças e suas famílias, por isso espero que todos participem”, convida o prefeito Lourenço Lorenceti.