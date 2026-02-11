Região
Prefeitura de José Bonifácio abre inscrições para Programa de Estágio
Foto: Alex Amaral - Vagas são ofertadas pela Prefeitura de José Bonifácio em parceria com o CIEE
Oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico e superior; inscrições vão até o dia 19
Por Da Reportagem Local | 11 de fevereiro, 2026

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Prefeitura de José Bonifácio estão com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. Os interessados devem se inscrever e realizar as provas até o dia 19 de fevereiro, quinta-feira, às 12h, no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13894/detalhe

As oportunidades são para estudantes do ensino médio regular, técnico em Administração e Enfermagem, e do ensino superior nos cursos de: Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fonoaudiologia, História, Letras, Odontologia, Serviço Social, entre outras graduações que podem ser consultadas no edital.

Cada nível educacional possui uma carga horária e um valor de bolsa-auxílio. Para Nível Superior, a bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.000 para 30 horas semanais e de R$ 650 para 20 horas. Para os estagiários das áreas da Educação (Artes, Biologia, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia), o valor é de R$ 1.100 por mês. No Nível Médio e Técnico, a bolsa-auxílio mensal é de R$ 800 para carga horária de 30 horas semanais, enquanto a de 20 horas tem valor de R$ 540.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Prefeitura de Pindorama anuncia programação para celebrar centenário
Leia mais
Por Agência SP | 05 de março de 2026
Casal é preso em estacionamento de supermercado com 90 kg de drogas
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 03 de março de 2026
Novais e Botelho fazem quermesses e leilões pró Hospital de Câncer
Leia mais