Prefeitura de Elisiário realiza Festival de Judô no dia 21 de janeiro
Foto: Arquivo - Elisiário investe no esporte como ferramenta de transformação social
Evento marcará a entrega de kimonos e medalhas aos alunos do projeto social oferecido pelo Cras
Por Da Reportagem Local | 14 de janeiro, 2026

O Centro de Cultura e Lazer Nelson Trajano será palco do 1º Festival de Judô de Elisiário no dia 21 de janeiro, próxima quarta-feira, às 19h. Será um evento especial dedicado às crianças e adolescentes que fazem do esporte um caminho de disciplina, respeito e superação.

De acordo com a Prefeitura de Elisiário, a atividade marcará a entrega dos kimonos aos alunos do projeto social do Cras – Centro de Referência de Assistência Social, simbolizando incentivo, oportunidade e cuidado com o futuro dos jovens. Também haverá entrega de medalhas, fazendo referência ao esforço, à dedicação e a cada conquista construída no tatame.

“O festival contará ainda com a participação de judocas de toda a região, fortalecendo a integração, o espírito esportivo e mostrando que Elisiário acredita e investe no esporte como ferramenta de transformação social”, informou a prefeitura, em nota.

A entrada será gratuita e toda a população poderá prestigiar, apoiar e se emocionar com o grande momento esportivo. O projeto voltado ao Judô, implantado pelo prefeito Cássio Bertelli, é conduzido pelo professor e atleta Willian Lima Martins de Oliveira.

