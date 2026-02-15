Prefeitura convoca mais 15 aprovados em concurso para reforçar a GCM

A Prefeitura de Catanduva convocou mais 15 aprovados no Concurso Público nº 04/2024 da Guarda Civil Municipal (GCM), que deverão ser nomeados nos próximos dias, reforçando o efetivo da corporação.

Na quinta-feira, dia 12, os convocados estiveram presentes no auditório do Paço Municipal, onde receberam orientações sobre a entrega da documentação necessária para a nomeação e posse. Após essa etapa, os candidatos serão oficialmente nomeados e darão início à fase de formação.

Além da prova escrita, os aprovados passam por rigorosas etapas de seleção, incluindo exames médicos, testes físicos e avaliação psicológica. Já o curso de formação tem duração aproximada de 4 meses, totalizando mais de 600 horas-aula.

Durante a formação, os futuros guardas recebem treinamento completo, que inclui disciplinas técnicas, jurídicas e humanas, como legislação, direitos humanos, direito penal e direito processual penal, além de defesa pessoal, tiro, uso de armas menos letais (como choque e elastômero), trânsito, ronda escolar e primeiros socorros.

O conteúdo prepara os agentes para atuar com equilíbrio, legalidade, respeito aos direitos do cidadão e foco na proteção da vida, tanto na prevenção quanto no atendimento de ocorrências.

Somente após a conclusão do curso de formação é que os novos integrantes poderão atuar nas ruas. Caso haja desistência entre os convocados, a prefeitura realizará o chamamento dos próximos classificados, respeitando a ordem do concurso.

NOVOS GUARDAS

A Prefeitura de Catanduva já realizou neste ano, logo no dia 9 de janeiro, a formatura de outros 16 novos integrantes da Guarda Civil Municipal, que desde o dia 12 daquele mês estão em atuação nas ruas, reforçando a segurança de Catanduva.