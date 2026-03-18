Com atraso, quase 10 mil kits de uniforme escolar são entregues na rede municipal

Com o ano letivo em andamento há cerca de um mês, a Prefeitura de Catanduva está concluindo o recebimento dos kits de uniformes escolares que serão destinados aos estudantes da rede municipal de ensino. O fornecedor está finalizando a entrega dos materiais nas unidades escolares e, nos próximos dias, os kits começarão a ser distribuídos aos alunos.

Ao todo, serão 9.677 kits, cada um contendo duas camisetas, duas bermudas, uma calça, uma jaqueta, dois pares de meias e um par de tênis, garantindo que os estudantes tenham vestuário adequado para as atividades escolares ao longo do ano.

Os kits foram preparados em versões masculina e feminina. No caso das meninas, a diferença está nas peças de verão: no lugar das bermudas tradicionais, o conjunto inclui bermuda ciclista e short-saia, oferecendo mais conforto e praticidade.

O investimento total para a aquisição dos uniformes e calçados chega a R$ 2.480.327,96. Desse valor, R$ 1.813.864,12 foram destinados à compra dos uniformes e R$ 666.483,84 à aquisição dos tênis.

“A entrega dos kits representa mais um investimento da administração municipal na educação e também um apoio importante às famílias, contribuindo para reduzir despesas e garantir igualdade entre os estudantes”, enaltece a Secretaria de Educação, que atende quase 10 mil alunos na rede municipal de ensino.

DENTRO DO PRAZO

Sobre a demora para entrega dos uniformes, a Prefeitura de Catanduva afirmou que o processo de aquisição segue critérios técnicos e administrativos para garantir o uso responsável dos recursos públicos e ressaltou que o cronograma atual está dentro do prazo previsto.

De acordo com o governo municipal, ao final de cada ano é realizado levantamento prévio da quantidade de uniformes necessários. Esse número é atualizado no início do ano, com base nas novas matrículas efetivadas na rede municipal de ensino.

“Não é possível antecipar a compra para o ano seguinte com base em estimativas do ano anterior, pois isso poderia gerar imprecisões pela aquisição de itens em quantidade bem diferente à demanda real”, garante o governo.