Política
Prefeitura convoca 48 professores aprovados em concurso público
Foto: Arquivo/Prefeitura de Catanduva - Docentes convocados precisam se apresentar ao setor de Recursos Humanos
Candidatos devem comparecer no dia 7 de maio no auditório do Paço Municipal para as exigências legais
Por Da Reportagem Local | 05 de maio, 2026

A Prefeitura de Catanduva publicou edital de convocação para 48 professores aprovados no Concurso Público nº 001/2023, reforçando o quadro da rede municipal de ensino.

De acordo com o edital nº 044/2026, os profissionais convocados são para diferentes áreas da educação, incluindo professor berçarista, professor I, professor II (educação física e geografia) e professor recreacionista, além de vaga destinada a pessoa com deficiência.

Os candidatos devem comparecer no dia 7 de maio, às 8h, no Auditório Prof. Edgard Antunes, no Paço Municipal, conforme orientações do edital, para dar sequência às etapas de admissão. Será necessário entregar documentos e cumprir exames médicos e demais exigências legais.

De acordo com o governo municipal, a convocação integra o processo contínuo de fortalecimento da educação municipal, “garantindo a reposição de profissionais e a ampliação do atendimento nas unidades escolares”.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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