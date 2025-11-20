Prefeitura contrata empresa para reavaliar plano de saúde

O prefeito Padre Osvaldo (PL) autorizou a contratação da empresa AI2Health Serviços Especializados para desenvolver estudos sobre a atual forma de contratação do plano de saúde dos servidores municipais, com objetivo de analisar, orientar e propor melhorias na gestão, com a otimização da forma de oferta do plano de saúde, mediante licitação e contrato atuais.

A empresa contratada deverá desenvolver o diagnóstico de necessidades, a possibilidade de reestruturação de serviços e propor estratégia de melhoria no gerenciamento e da oferta de plano de saúde, com redução de custos ao município e aos servidores, dentro das normas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. O investimento no contrato será de R$ 58,8 mil.

A busca por uma solução para o plano de saúde dos servidores partiu do Simcat - Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Catanduva. O primeiro movimento nesse sentido foi em 2023, quando o presidente Roberto José de Souza se reuniu com José Roberto Setin, presidente do IPMC, sugerindo a contratação de um especialista para tratar da questão.

Em setembro, Roberto José de Souza procurou pelo prefeito Padre Osvaldo para tratar sobre o assunto e ele concordou em contratar empresa para realização do estudo pretendido, de forma a reduzir o valor gasto pelos funcionários para manutenção do plano de saúde. A ideia também ganhou apoio do presidente da Câmara de Catanduva, vereador Marcos Crippa (PL).