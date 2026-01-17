Política
Prefeitura confirma reforma do campo e da quadra do Bom Pastor
Foto: Reprodução/Google - Segundo a prefeitura, local está em estado inadequado para atividades esportivas
Intervenção anunciada em 2023 sairá do papel com investimento de R$ 352 mil; prazo é de 90 dias
Por Guilherme Gandini | 17 de janeiro, 2026

Nove meses após iniciar o processo, a Prefeitura de Catanduva concluiu o pregão eletrônico nº 51/2025, com a contratação da empresa Polachini Engenharia e Construção, para reformar o campo de futebol e a quadra poliesportiva da Praça Esportiva e Cultural Irmãos Jô e Bi, no Bom Pastor. A homologação foi publicada no Diário Oficial do Município, na última terça-feira, 13.

A estrutura esportiva fica situada no cruzamento da av. Monsenhor Albino com as ruas São Sebastião e Torres, e receberá investimento de R$ 352 mil. A contratação será feita pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), com prazo de 90 dias para conclusão, a contar da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual período.

Segundo a prefeitura, o objetivo é viabilizar os dois locais “para que a população tenha um lugar adequado para fazer suas práticas esportivas com segurança, visto que atualmente encontra-se em estado físico inadequado de utilização, com ruim estado de conservação”.

No campo de futebol, serão reformados os alambrados e portões, instaladas novas traves e iluminação, e feito o plantio de grama no campo e no talude. Já a quadra receberá novo alambrado, pintura do piso, das arquibancadas, muretas e estruturas metálicas, instalação de elementos complementares na cobertura, nova iluminação e plantio de grama no entorno.

O anúncio do investimento público para reformar o campo de futebol e a quadra do Bom Pastor foi feito pelo prefeito Padre Osvaldo (PL) em 2023. Na ocasião, o objetivo era recuperar o espaço para possibilitar a implantação de um projeto social encabeçado pelo jogador catanduvense Alex Sandro, do Flamengo, para oferecer atividade esportivas e revelar novos talentos do esporte.

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
