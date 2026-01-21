Prefeitura confirma abertura da escola do Alto da Boa Vista após 10 anos

A Secretaria Estadual de Educação autorizou o início das atividades da EMEI Lidionete Rossi, na região dos bairros Cidade Jardim e Alto da Boa Vista, depois de 10 anos do início da construção. Será a sexta escola aberta pelo município desde maio de 2022, um recorde na cidade. “Nunca, em tão pouco tempo, Catanduva abriu tantas unidades escolares”, exalta o governo municipal.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, o custo total da obra foi de R$ 1.562.668,86, sendo R$1.254.565,42 com recursos do Governo do Estado, e R$ 308.103,44 do município.

Iniciada em 2015, a construção ficou praticamente sete anos paralisada, sendo retomada recentemente até sua conclusão. O ano letivo da rede municipal começa na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, mas a nova escola tem previsão de início das atividades em fevereiro.

Para garantir o funcionamento da unidade, a prefeitura investiu mais R$ 105 mil em mobiliário, já adquirido. Após a autorização estadual, o município deu início aos ajustes finais, que incluem limpeza geral, montagem do mobiliário, organização de espaços como refeitório, cozinha, diretoria e secretaria, instalação da placa de identificação, além de roçagem e paisagismo.

Segundo a Secretária Municipal de Educação, a nova unidade tem capacidade para 100 alunos em tempo integral, do Berçário ao Pré II. No ano letivo de 2026, as classes serão atribuídas a professores celetistas, aprovados em Processo Seletivo já realizado para contratação temporária.

As vagas só podem ser destinadas ao ingresso após o processo de remoção dos professores efetivos, que ocorre entre os meses de outubro e novembro, para atuação no ano seguinte.

“A abertura da EMEI Lidionete Rossi reforça o compromisso do município com a ampliação do acesso à educação infantil e consolida um dos maiores ciclos de investimentos em educação da história da cidade”, enaltece, em nota, a Secretaria Municipal de Educação.

PRÓXIMOS PASSOS

Na próxima semana, equipes da Supervisão Educacional e do Conselho Municipal de Educação realizarão visitas técnicas à unidade, cumprindo os ritos burocráticos necessários para a autorização de funcionamento. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação informará em breve a abertura das matrículas e demais orientações pelos canais oficiais da prefeitura.

SEQUÊNCIA

Nos últimos anos, a Secretaria de Educação abriu cinco creches-escolas: EMEI Nelson Martins, EMEI Vanir Braz, EMEI Elissa Schettini, EMEI Antônio Nelson Zancaner e EMEI Padre César.