Prefeitura cede dois servidores para repor déficit da Polícia Científica

O Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo (Sinpcresp) divulgou nota parabenizando a Prefeitura de Catanduva pela sanção da lei que autoriza a cessão de servidores municipais à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Com o aval, dois funcionários vão atuar no Instituto de Criminalística (IC), de forma a repor o déficit da Polícia Científica.

Para o Sinpcresp, a iniciativa do prefeito Padre Osvaldo (PL), aprovada pela Câmara Municipal em 15 de dezembro de 2025, representa exemplo de gestão pública voltada para resultados.

“Esta medida evidencia a sensibilidade da administração municipal em relação às necessidades da população catanduvense, especialmente considerando que a responsabilidade constitucional de prover recursos humanos adequados para as unidades da Polícia Científica é do governo estadual”, elogia o sindicato, que é presidido por Bruno Lazzari.

O órgão eleva o tom das críticas ao governo estadual. “Enquanto o Estado de São Paulo parece enfrentar dificuldades crônicas na gestão de recursos humanos da Polícia Científica, deixando diversas unidades com déficit de pessoal, a Prefeitura de Catanduva toma a iniciativa de suprir essa lacuna com recursos próprios, priorizando o atendimento de qualidade aos cidadãos.”

E completa: “Enquanto aguardamos que o governo estadual assuma plenamente suas responsabilidades constitucionais no provimento adequado de recursos humanos para a Polícia Científica, celebramos iniciativas como a de Catanduva, que não espera soluções vindas de cima, mas age proativamente em benefício de sua população.”

O Sinpcresp aponta que a parceria não apenas fortalece os serviços periciais na região, mas também estabelece modelo de cooperação que deveria inspirar outras administrações. “A cessão de servidores municipais para reforçar o número de servidores da Polícia Científica demonstra compreensão de que a segurança pública é um investimento fundamental.”