Prefeitura busca parcerias com empresas para evento do Dia da Mulher

A Prefeitura de Catanduva abriu chamamento público para inscrição de empresas e instituições interessadas em firmar parceria para realização de evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Os parceiros vão reforçar a programação que abordará temática voltada ao público feminino, com prestação de serviços, utilidade pública, atendimentos e distribuição de brindes.

A proposta é proporcionar orientações sobre saúde e beleza feminina e oportunidade de entretenimento às mulheres e às famílias como um todo. Cada empresa ou instituição ocupará um estande, num total de oito espaços cedidos pelo município no tamanho de 5x5m. O evento será realizado no dia 7 de março, das 9h às 13h, na Praça da Matriz, com entrada franca.

O credenciamento começou às 17h do dia 21 de janeiro e poderá ser feito no período de 15 dias corridos, ou seja, até 5 de fevereiro, a partir de formulário virtual. Também será preciso entregar documentos de habilitação na Secretaria de Contratações Públicas – a relação completa está disponível no Diário Oficial do Município da última quarta-feira, dia 21.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, o evento terá apresentação musical de bandas e exibições culturais definidas pela Secretaria de Cultura e Coordenadoria de Turismo. A relação dos inscritos que participação do sorteio dos espaços, bem como resultado, será publicada no Diário Oficial e no site oficial (www.catanduva.sp.gov.br). Informações: 17 3531-9100.