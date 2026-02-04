Prefeitura atende comércio e transfere feriado de São Domingos

O prefeito Padre Osvaldo (PL) assinou decreto para transferir o feriado religioso comemorativo do dia de São Domingos, padroeiro de Catanduva, de 8 para 10 de agosto. Ou seja, o dia de descanso passará de sábado para segunda-feira, de forma excepcional, no ano de 2026.

A decisão levou em conta que o sábado é habitualmente um dia com maior retorno financeiro para o comércio, na comparação com os dias normais de venda. Além disso, haverá o agravante de que a data antecederá o Dia dos Pais, devendo atrair ainda mais gente às compras.

Reforçando esses pontos, o Sincomercio e o Sincomerciários, sindicatos que representam comerciantes e empregados do comércio, encaminharam ofício ao prefeito reivindicando a transferência do feriado a fim de evitar o deslocamento dos clientes a outras localidades.

“Tal data é considerada um dia positivo para o comércio local, por anteceder o Dia dos Pais, e caso fechem as portas nesse dia, os consumidores se deslocarão para as cidades da região para fazerem suas compras”, pontuou Padre Osvaldo no decreto.

O Dia do Padroeiro foi estabelecido como feriado religioso pela lei municipal nº 1.936, de 6 de junho de 1983. A celebração acontece anualmente em 8 de agosto, Dia de São Domingos de Gusmão, santo que também dá nome à Igreja Matriz de Catanduva.