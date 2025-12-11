Prefeitura anuncia novos cursos de capacitação para 2026

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e o Senac anunciaram a ampliação da parceria que vem garantindo acesso gratuito à qualificação profissional para a população. O encontro que marcou esse novo ciclo também apresentou os resultados alcançados em 2025.

Somente neste ano, foram realizados 17 cursos em parceria com o Senac, totalizando 354 pessoas inscritas e 1.638 horas de capacitação gratuita, em áreas diversas como gastronomia, costura, gestão e saúde. Os cursos foram promovidos no Centro de Capacitação Qualifica Mais, na sede da Secretaria de Desenvolvimento, com estrutura para aulas práticas e teóricas.

A expectativa para 2026 é ainda maior: serão 39 cursos gratuitos, um 812 vagas presenciais ao longo do ano, ampliando o impacto do programa na vida dos catanduvenses. O novo cronograma traz formações em áreas que vão desde a gastronomia e o vestuário até tecnologia e inteligência artificial, permitindo que a população se prepare para as demandas atuais do mercado de trabalho.

A grande novidade para o próximo ano é a inclusão do Curso Técnico em Nutrição, que amplia a oferta de formação na área da saúde e alimentação, agregando mais uma possibilidade de profissionalização para quem busca uma carreira nessa área.

Todos os cursos são gratuitos e fazem parte das ações permanentes promovidas no município por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “A ação reforça o compromisso da administração municipal em investir em capacitação como ferramenta de transformação social e desenvolvimento econômico”, enaltece Fernando Braz, responsável pela pasta.

Além do Senac, o município mantém cooperação com outras instituições do Sistema S, como Senai, Senar, Sebrae, além do Sindicato Rural de Catanduva, fortalecendo a rede de formação profissional e impulsionando a geração de emprego, renda e empreendedorismo.