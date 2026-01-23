Prefeitura acata pedido de Crippa e reajusta valor da Bolsa Esporte

Os atletas bolsistas que representam Catanduva em competições esportivas receberam uma boa notícia nesta quarta-feira, com a publicação de decreto assinado pelo prefeito Padre Osvaldo (PL) que eleva os valores do Programa Bolsa Esporte Olímpico. O reajuste atendeu pedido feito recentemente pelo presidente da Câmara de Catanduva, vereador Marcos Crippa (PL).

Por meio de requerimento encaminhado ao Executivo, Crippa solicitou estudo para que o valor financeiro oferecido aos atletas que defendem a cidade fosse atualizado, a partir do aumento do montante mensal que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) destina aos bolsistas.

Segundo Crippa, o pedido do estudo e a decisão da prefeitura em elevar os valores representa um avanço nas políticas municipais de esporte, visando garantir o apoio financeiro, incentivar a permanência no programa e promover o desenvolvimento e a projeção dos esportistas.

Antes, o Executivo destinava R$ 13 mil mensais, na somatória, aos atletas bolsistas. Com o reajuste, o valor passou para R$ 20,5 mil mensais. Para receber o auxílio financeiro, o atleta deve ter mínimo de 14 anos, residir em Catanduva há pelo menos 2 anos e ter obtido resultados entre o 1º, 2º e 3º lugares, individuais ou coletivos, em competições oficiais a partir de 2024.

Com a alteração, o apoio financeiro destinado a cada atleta passou de R$ 200 para R$ 250 mensais para a Categoria Estudantil, de R$ 350 para R$ 525 para a Categoria Regional e Estadual, e de R$ 500 para R$ 600 mensais para a Categoria Nacional ou Internacional.

“O apoio aos jovens atletas é fundamental para revelarmos futuros profissionais. Catanduva é uma cidade rica em diferentes modalidades esportivas, tendo vários ‘filhos da cidade’ jogando ou atuando profissionalmente no exterior. Apoiar quem está iniciando no esporte, independentemente da modalidade, é fundamental”, comentou o vereador.

Segundo Crippa, o investimento nas bolsas esportivas representa compromisso concreto com o desenvolvimento do esporte e a valorização dos atletas de diferentes modalidades. “Ao reajustar o valor do benefício, o poder público reconhece o aumento dos custos de treinamento, alimentação, equipamentos e deslocamento, garantindo melhores condições para que os atletas se dediquem integralmente ao alto rendimento”, ressaltou o presidente da Câmara.

Ele frisou que essa política amplia o acesso ao esporte, promove a inclusão social, fortalece a formação de talentos e projeta o município em competições esportivas regionais, nacionais e internacionais.

DIRETRIZES

Em nota, a Secretaria de Esportes e Lazer (Smel) ressaltou que, a partir da atualização, o Programa Bolsa Esporte Olímpico passa a priorizar o desempenho esportivo, reconhecendo atletas que representam o município e se destacam em suas modalidades, garantindo mais transparência, justiça e valorização do esporte.

As inscrições para esta temporada devem ser protocoladas na Central de Atendimento do Paço Municipal até 30 de janeiro. Serão atendidos até quatro atletas por modalidade. As regras podem consultadas em resolução publicada pela Smel no Diário Oficial desta quinta-feira, 22.